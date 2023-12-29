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Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi yeni yollarına kavuştu

Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi yeni yollarına kavuştu

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki 4 sokakta başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda bölgeye yaklaşık 5 bin 600 metre kare daha yeni yol kazandırıldı.

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Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kente 4 buçuk yılda 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandırarak rekora imza atan Kuşadası Belediyesi, farklı mahallelerde gerçekleştirdiği alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde başlatılan yatırım ve hizmet seferberliği sayesinde Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’ndaki konforlu yolların sayısı her geçen gün artıyor.

Modern bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan Basın, Sabahattin Ali, Camcı Haşim ve 4022’inci sokaklara kilit parke taşı döşeyerek baştan sona yeniledi. Kuşadası Belediyesi böylece bölgeye 1 milyon 800 bin lira yatırımla yaklaşık 5 bin 600 metrekare daha yeni yol yaptı.

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