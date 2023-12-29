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Balıkesir'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Balıkesir'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 11 ekip ve çok sayıda personelin katılımıyla gün boyu farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında toplam 477 araç ve motosiklet kontrol edilirken, sürücülerine toplam 171 bin 721 lira idari para cezası uygulandı.

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Trafik ekiplerinin il genelinde yaptıkları araç denetimlerinde 408 araç denetlenirken, 143 araca farklı maddelerden toplam 142 bin 846 TL tutarında cezai işlem uygulandı, 32 araç ise trafikten men edildi.
Balıkesir il merkezi genelinde gün içinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet kontrollerinde 29 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, 10 motosiklete 11 bin 435 TL tutarında ceza uygulandı ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece il merkezinde Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücülere yönelik yapılan denetimde; 40 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereği müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 17 bin 440 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Vatandaşların trafikte can güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik seyri için denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı.

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