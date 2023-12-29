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Asgari ücreti bilen Cem Küçük, emekli maaşlarını açıkladı! En düşük emekli maaşı 12 bin TL! SGK emeklisine yüzde 5 fazla zam

Asgari ücretin 17 bin TL olacağını önceden açıklayan gazeteci Cem Küçük, milyonlarca emeklinin beklediği zam haberini de verdi. Emeklilere yılbaşında kaç lira zam verilecek? En düşük emekli aylığı 12 bin TL mi olacak? SGK emeklileri nasıl 5 puan fazla zam alacak? İşte emekli zammıyla ilgili son kulis bilgileri...

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TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan gazeteci Cem Küçük, asgari ücret zammından sonra emeklilere yapılacak zammı da açıkladı. Tüm emeklilere yüzde 50 zam verileceğini belirten Cem Küçük, en düşük emekli maaşının da 12 bin TL'ye çıkartılacağını söyledi. Küçük, "Prim gününü çok ödeyen ile az ödeyenlerle ilgili bir çalışmada yapılıyor. Daha fazla prim ödeyenlerle ilgili maaşlarının üzerine biraz daha eklenebilir." dedi. İşte Cem Küçük'ün canlı yayında aktardığı emekli zammı kulisleri...

Yüzde 50 zam tüm emeklilere verilecek

- En düşük emekli maaşı şu anda 7.500 lira. Bunun kök maaşı 5 bin lira civarında. Bu emeklilerin yüzde 38'lik yılsonu enflasyon farkıyla birlikte kök maaşları 6 bin 900 liraya çıkıyor. Bu rakam üzerinden bir zam daha yapılacak. 

- Asgari ücretlilere yüzde 50 zam verilmişti. Bu yüzde 50 zam tüm emeklilere verilecek. 

En düşük emekli maaşı 12 bin TL olacak

- 7 bin 500 lira emekli maaşı alanlara yüzde 50 zam yapıldığı takdirde, bu rakam 11 bin 500 liraya çıkıyor. Ancak, en düşük aylığın 12 bin TL olması çok daha kuvvetle muhtemel. Tahminimdeki gibi 12.000 TL olursa herhangi bir refah payı olmayacak.

Çok pirim ödeyene çok maaş çalışılıyor

- Prim gününü çok ödeyen ile az ödeyenlerle ilgili bir çalışmada yapılıyor. Daha fazla prim ödeyenlerle ilgili maaşlarının üzerine biraz daha eklenebilir.

SGK emeklisi yüzde 5 fazla zam alacak

- Bağ-Kur emeklileri ile SGK emeklileri arasında da bir fark oluşacak. SGK'lılara Bağ-Kur'lulara göre zam yüzde 5 daha fazla verilecek. 

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