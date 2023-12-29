Anadolu Yayıyncılar Federasyonu medyanın sorunlarını AK Parti'ye anlattı

Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı ziyaret ederek yayıncıların taleplerini iletti.

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Tanıtım ve Medyadan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı makamında ziyaret eden AYF Genel Başkanı Sinan Burhan yayıncıların uydu ücretleri, korsan yayınlar, yeşil pasaport ve dijital yayınlarla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Sinan Burhan, korsan yayınlarla meslekle hiçbir ilişkisi olmayanların basın statüsünde değerlendirilerek toplantılara çağrılmalarının, mesleğini layıkıyla yapan, basın kartı taşıyan, haber ve içerik üreterek büyük bir emek harcayan basın mensuplarına büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti. Sinan Burhan, konu ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sinan Burhan ayrıca Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak gazetecilerin yurt dışı programlarında yaşadığı vize sorunları nedeni ile yeşil pasaport talebinde bulunduklarını bu konunun çözüme kavuşturulması için katkı verilmesini istedi. Burhan ve yönetim kurulu üyeleri özellikle Türksat uydu ücretleri konusunda dolar üzerinden değil TL üzerinde ücretlendirme yapılması tüm yayıncıların önemli bir talebidir dedi.

AK Parti genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’da Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun hayırlı işlere imza atacağını söyleyerek "çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.