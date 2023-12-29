Asgari ücret rakamları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı ve memur zammı 1 hafta içinde belli olacak. Asgari ücret 2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12'lik bir refah payı ile belirlendi. Sıra SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş düzenlemesine geldi. Yeni asgari ücret zammı hesapları değiştirdi. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlendi. Sırada üç düzenleme var. Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. 31 Aralık öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sırada 3 düzenleme var:
*Emekli kök maaş zammı
*Memur ve memur emeklisi zammı
*En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi
3 Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak ve refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplanacak. 15 Ocak 2024 öncesi emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI REFAH HARİÇ 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Emekli ve memurun gözü kulağı 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinde olacak. Aralık ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon oranı hesaplanacak. Dolayısıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur maaş zammı netleşecek.