Asgari ücret rakamları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak ve refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplanacak. 15 Ocak 2024 öncesi emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.