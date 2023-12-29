Sinemada en çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım oldu!

Yıl boyunca en çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım oldu. Sinemaseverlerin bu yıl en çok izlediği ilk 5 yapımdan 3'ünü yerli filmler oluşturdu

Abone ol

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 491 filmin vizyona girdiği yıl içinde toplam izleyici sayısı 31 milyon 280 bin 896 olarak kaydedildi.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 853 bin 70 kişiyle yılın en çok izlenen filmi oldu. Filmden elde edilen hasılat ise 170 milyon 239 bin liraya ulaştı.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.

"Oppenheimer"

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, 1 milyon 704 bin 369 seyirciyle en çok izlenen ikinci yapım oldu.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın rol aldığı film, 181 dakikayla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı.

Film, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde verdiği kararı ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor.

Filmin gişe hasılatı ise 187 milyon 788 bin lirayı geçti.

"Atatürk 1881-1919"

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881-1919"(1. film) 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlenerek, yılın en çok seyredilen üçüncü yapımı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik etti.

İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Atatürk'ün çocukluk yıllarından 1919'a kadar yaşadığı süreç, insani vasıflarını öne koyan bir kurguyla aktarılıyor.

Filmin hasılatı ise 176 milyon 713 bin liraya ulaştı.

"Hızlı ve Öfkeli 10"

Aksiyon ve maceraseverleri sinema salonlarına çeken "Hızlı ve Öfkeli 10", 1 milyon 577 bin 429 kişi tarafından izlenerek, dördüncü sırada yerini aldı.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jason Momoa'nın başrolleri paylaştığı ABD yapımı filmin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendi.

Filmin hasılatı ise 137 milyon 22 bin lira oldu.

"Ölümlü Dünya 2"

Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki "Ölümlü Dünya 2", 1 milyon 419 bin 65 kişi tarafından izlenerek, beşinci sıraya yerleşti.

"Ölümlü Dünya" serisinin devam filmi olan yapım, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak'ın yer aldığı filmin hasılatı 181 milyon 824 bin lirayı aştı.

"Barbie"

Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir'in başrolleri paylaştığı "Barbie", yılın en çok izlenen altıncı filmi oldu.

Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu edinen film, 1 milyon 399 bin 139 kişiyi sinema salonlarına çekti.

Filmin hasılatı 141 milyon liranın üzerine ulaştı.

"Avatar: Suyun Yolu"

Gişe rekortmeni "Avatar"ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında yedinci sıraya yerleşti.

James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi.

ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 362 bin 96 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 677 bin 106 oldu. Filmin hasılatı yaklaşık 102 milyona ulaştı.

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"Kutsal Damacana 4"

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", en çok izlenen filmler arasına sekizinci sıradan girdi.

Yönetmen koltuğuna Kamil Çetin'in oturduğu filmi 1 milyon 147 bin 111 kişi izledi, hasılatı ise 75 milyon 264 bin lirayı buldu.

"John Wick 4"

"John Wick" serisinin son filmi "John Wick 4" sinemaseverlerin en çok izlediği filmler arasında dokuzuncu sıraya yerleşti.

Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in başrolde oynadığı yapımı izleyenlerin sayısı 1 milyon 50 bin 239'a ulaştı. Filmin hasılatı 89 milyon lira oldu.

Gerilim ve aksiyon türündeki film, başına konulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

"Çizmeli Kedi: Son Dilek"

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Çizmeli Kedi: Son Dilek", 816 bin 621 kişi tarafından izlenerek, listenin onuncu sırasında yer aldı.

Filmin gişe geliri 56 milyon liranın üzerinde oldu.

Januel Mercado ile Joel Crawford'ın yönettiği film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.