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Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

Etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bu nedenle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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