Çalışanların yemek ücretlerine ne kadar zam gelecek?

Dün üçüncü ve son kez yapılan toplantının ardından asgari ücret yüzde 49 oranında bir artışla net 17 bin 2 lira oldu. Daha sonra ise çalışanın yemek ücretlerinin hangi oranda artacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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1 Ocak 2024’ten itibaren çalışanların net maaşı 17 bin 2 lira olarak belirlendi ve bu da yüzde 49’luk bir zam anlamına geliyor.

Bu karar, çalışanların uzun süredir beklediği bir karardı ve yeni maaş artışları ve zamların ne olacağı merak konusuydu.

Çalışanlar için asgari ücret zammından sonra en çok ilgi çeken konu ise yemek ücretlerindeki artıştı.

Yemek sektöründeki fiyatların sürekli yükselmesi çalışanları zorlarken, uzmanlar bu konuda görüşlerini paylaştılar.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, çalışanların yemek ücretleriyle ilgili olarak yüzde 50 civarında bir zam beklentisi olduğunu söyledi.

Kurtuluş, ayrıca asgari ücretle ilgili olarak kararın beklentilerine uygun olduğunu, yüzde 50’lik bir zam tahmin ettiklerini ve bu orana yakın bir zam yapıldığını belirtti.

Kurtuluş, piyasanın bu rakamı beklediğini ve sürpriz olmadığını, yemek ücretlerinin de yaklaşık yüzde 50 oranında artacağını düşündüğünü ifade etti.