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Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!

Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!

TÜRKİYE'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığı yapan 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 kişi yakalandı... Operasyonu MİT ve polis birlikte yaptı...

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Son dakika haberine MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı. Zanlıların eylem hazırlığındaki IŞİD'li Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani ve onlarla irtibatlı kişiler oldukları açıklandı.

Abdullah El Cumeyli kod adlı İyheb Elani.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Abu Leys kod adlı Mohammed K. İbrahim İbrahim.

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Abu Yakin El Iraki kod adlı Mıjbel Al-Shuwaikhi

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