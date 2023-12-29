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Samsun'dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat

Samsun'dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun’dan yılın ilk 11 ayında 1 milyar 168 milyon 111 bin dolar ihracat, 1 milyar 87 milyon 322 bin dolar da ithalat yapıldığını açıkladı.

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TÜİK verilerine göre Türkiye’de Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat ise yüzde 5,7 azaldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun’da Kasım ayında ihracat 106,7 milyon dolar, ithalat 95,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat’ta ihracat 3,8 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar; Çorum’da ihracat 161 milyon dolar, ithalat 308,3 milyon dolar; Amasya’da ihracat 14,4 milyon dolar, ithalat 6,7 milyon dolar; Ordu’da ihracat 41,2 milyon dolar, ithalat 5,1 milyon dolar; Sinop’ta ihracat 6,1 milyon dolar ve ithalat ise 567 bin dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat
Yılın ilk 11 ayında Samsun’dan toplam 1 milyar 168 milyon 111 bin dolar ihracat yapıldı. Aynı dönemde Tokat’ta 33,1 milyon dolar, Çorum’da 3 milyar 288 milyon dolar, Amasya’da 299,6 milyon dolar, Ordu’da 268,3 milyon dolar ve Sinop’ta da 38 milyon dolar ihracat yapıldı.

İthalat rakamları
Yine yılın ilk 11 ayında Samsun’da 1 milyar 87 milyon dolar, Tokat’ta 29 milyon dolar, Çorum’da 3 milyar 613 milyon dolar, Amasya’da 54,8 milyon dolar, Ordu’da 88,5 milyon dolar ve Sinop’ta 12,2 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi.

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