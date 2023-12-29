AK Parti'nin son İstanbul anketini açıkladı! Mehmet Metiner 'Hepimizden sır gibi saklanıyor' diye sitem etti

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı halen açıklanmadı. TV 100 canlı yayınında AK Parti'nin İstanbul'da yaptırdığı "aday kim olsun" anketinin sonucu açıklandı. Buna göre ilk sırada Ali Yerlikaya var. Bunu duyan Mehmet Metiner "Hepimizden sır gibi saklanıyor" diyerek kendi partisine sitem etti.

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Adaylar henüz netlik kazanmamışken pek çok isim de konuşuluyor. Son olarak gazeteci Fatih Atik, TV 100'de Erdoğan Aktaş'ın programında AK Parti'nin kendi anketine göre İstanbul için 3 ismin oy oranlarına dair aldığı bilgileri paylaştı. Bunun üzerine Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir tepki geldi. "Adayların açıklanacağı tarihi de az çok biliyoruz" diyen gazeteci Fatih Atik şunları söyledi:

AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?

"Bugün aldığım bir bilgiye göre Ankara ve İstanbul adayları bir değişiklik olmazsa 15 Ocak gibi açıklanacak. Bu hafta bir açıklama yapılmasını bekliyorduk. Bu çarşamba günü fakat AK Parti grubu ertelendiği için 5 Ocak'ta gelecek haftaki grup toplantısında yani 3 Ocak ya da 5 Ocak'ta AK Parti bazı il belediye başkanlarını açıklayabilir. Ama asıl büyük aday tanıtımı İstanbul ve Ankara'nın da dahil olacağı 15 Ocak'ta yapılacak gibi görünüyor."

AK Parti'nin son İstanbul anketi!

Fatih Atik, İstanbul adayını belirlemek için toplantı üstüne toplantı, anket üstüne anket yaptıran AK Parti'nin son anketinin sonuçlarını paylaştı. "İstanbul'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim" diyen Fatih Atik, "Yani bu AK Parti'de yapılan son anketlerden bir tanesi olarak elime geldi." deyip sonuçları açıkladı:

Ali Yerlikaya ilk sırada çıktı

"Vatandaşa sordukları soru şu; 'Kime oy verirsiniz' Kime oy verirsiniz diye sorulduğunda AK Parti'nin çalışmasında ilk sırada Ali Yerlikaya var yüzde 48 oy almış kendisi. İkinci sırada eski Çevre Bakanı Murat Kurum var yüzde 44 gibi bir rakamdan bahsediliyor ve 3. sırada da Tevfik Göksu onun da oyu yüzde 34 olarak görünüyor. Yüzde 48 Ali Yerlikaya, yüzde 44 Murat Kurum, yüzde 34 Tevfik Göksu... Oy veririm diyen vatandaşların sıralaması bu şekildeydi."

Metiner sitem etti: Sır gibi saklanıyor

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu kamuoyu anketini kim yapmış" diye sordu. Atik ise "Partiye özel. Bana gelen bilgi o yönde. Kendi anketi partinin" yanıtını verdi. Bunun üzerine Mehmet Metiner ise "Valla seni tebrik ediyorum. Hiçbirimizde bu bilgi yok. Şu an senin gazeteciliğin karşısına şapka çıkartıyorum, saygıyla eğiliyorum. Eğer bu bilgi doğruysa... Hepimizden sır gibi saklanıyor bu şeyler ama demek ki... Çok tebrik ediyorum." dedi.