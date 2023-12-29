Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Sivas’ta açılan kursta ahşaplar sanat eserine dönüşüyor. Kursiyerler hem güzel vakit geçiriyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

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Sivas’ta bir dönem cezaevi olarak kullanılan ve daha sonrasında Sanayi Mektebi Müzesi olarak hizmet veren tarihi bina çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor. Ahşap yakma ve boyama kursunun da verildiği müzede yapılan eserler sergilenerek satışa çıkarılıyor. Ahşap yakma kursu öğreticisi Ayşe Boz himayesinde açılan kursa gelen vatandaşlar, bir yandan boş vakitlerini değerlendirirken diğer yandan ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Ahşap yakma kursu ile ilgili bilgiler veren öğretici Ayşe Boz, yapılan işleri görenlerin hayranlıkla kendilerini izlediğini söyleyerek, “Sanayi Mektebi Müzesi içerisindeki bir atölyedeyiz. Ben burada kursiyerlerime ahşap yakma kursu veriyorum. Burada görüldüğü gibi hem yakıp hem renklendiriyoruz. Bunu Sivas’ta canlandırmaktan çok memnunum. Buraya gelen kursiyerlerimde ahşapla ve kokusuyla tanışıyorlar. Daha sonrasında bu onlar için büyüleyici bir ortam oluyor. Buraya gelenlerde müzenin içerisinde kurs olduğunu gördüklerinde hayrete düşüyorlar. Yapılan işleri görünce hayranlıkla izliyorlar. Ahşap yakmanın yanında ahşap boyama da yaptırıyorum. Evlerindeki eskimiş malzemelerini de getiriyorlar. Onları boyayarak yeniden değerlendirebiliyorlar. Kursiyerlerimiz burada ürettikleri malzemeleri sergiliyorlar, talep olduğunda satışta yapabiliyorlar. Hem kendi ev ekonomilerine katkı oluyor, hem de çalışma şevkleri artıyor” ifadelerine yer verdi.

Aytaç Tenlik, tesadüfen bu sanata başladığını ifade ederek, “ Eskiden kamyon şoförüydüm şimdi emekli oldum, boş zamanımı burada değerlendiriyorum. Buraya tesadüfen uğradım. Baktım ki ahşap yakıyorlar. Hocamızla konuştum. Bizde gelelim dedi. Hocamız ’da ‘Tamam. Buyurun gelin’ dedi. Babamın resmini yaptım çok güzel oldu. Kafamızdaki tasarımları ağacın üzerine işliyoruz. Çok zevkli. İnsan yaptığı işten zevk alıyor. Emekliler gelip burada zaman geçirebilirler” diye konuştu.