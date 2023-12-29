BIST 7.453
DOLAR 29,55
EURO 32,69
ALTIN 1.965,85
HABER /  DÜNYA

İran'dan İsrail'e misilleme 4 kişi idam edildi

İran'dan İsrail'e misilleme 4 kişi idam edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ulusal güvenliğe karşı geniş kapsamlı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mossad'ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulundukları belirtilen 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde idam edildi.

Vefa Henare, Aram Omeri, Rahman Perhazo ve Nesim Nemazi adlı mahkumların "ülke düzenini bozmak amacıyla Siyonist rejimle (İsrail) istihbarat işbirliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve muharebe" suçlarından idam edildiği belirtildi.

İdam edilen mahkumların Mossad görevlileriyle görüntülü iletişim kurarak doğrudan temas kurduğu ve Tahran, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde sabotaj eylemleri ile ülkenin güvenlik kurumlarında çalışan kişilere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.

Aynı davada yargılanan diğer 6 sanığın ise "Siyonist rejimle bağlantıları" nedeniyle 10'ar yıl hapse mahkum edildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ sise teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Elazığ sise teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Bolat: 2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu madde yakaladık
Bakan Bolat: 2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu madde yakaladık
AK Parti'nin son İstanbul anketini açıkladı! Mehmet Metiner 'Hepimizden sır gibi saklanıyor' diye sitem etti
AK Parti'nin son İstanbul anketini açıkladı! Mehmet Metiner 'Hepimizden sır gibi saklanıyor' diye sitem etti
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar
Şanlıurfa’da tedavileri tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya bırakıldı
Şanlıurfa’da tedavileri tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya bırakıldı
Doğal gazda ocak ayı tarifesi belli oldu! Zam var mı?
Doğal gazda ocak ayı tarifesi belli oldu! Zam var mı?
Samsun'dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat
Samsun'dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat
X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara saldırdığı görüntünün kaldırılmasını istemiş
X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara saldırdığı görüntünün kaldırılmasını istemiş
Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!
Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!
Çalışanların yemek ücretlerine ne kadar zam gelecek?
Çalışanların yemek ücretlerine ne kadar zam gelecek?
İlk tatil 1 Ocak Pazartesi günü başlıyor! 2024'ün resmi tatilleri belli oldu
İlk tatil 1 Ocak Pazartesi günü başlıyor! 2024'ün resmi tatilleri belli oldu