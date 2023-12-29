BIST 7.453
DOLAR 29,55
EURO 32,69
ALTIN 1.965,85
HABER /  GÜNCEL

Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: İstanbul'daki rezerv alanları belli oldu

Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: İstanbul'daki rezerv alanları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rezerv alan tartışmalarına da değinen Özhaseki, 12 yerde rezerv alan belirlediklerini söyledi ve "Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız" diye konuştu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından vatandaşları tedirgin eden olası Marmara depremi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

CNN Türk’te katıldığı programda kentsel dönüşüm planına ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 12 yerde rezerv alanı belirlediklerini söyledi.

"680 bin konut ağır hasarlı"

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla iki büyük depremle karşılaşıldığın hatırlatan Bakan Özhaseki, "680 bin konutun ağır hasarlı, 170 bin işyerinin yıkıldığını gördük. Asıl amacımız depremzedeleri evlerine yerleştirmek. Deprem konutlarını hızla bitireceğiz. Köy evlerinin tamamını çelikten yapıyoruz artık. Firmalar üç aydan sekiz aya kadar teslim ediyorlar." diye konuştu.

"Bundan başka yolumuz yok."

Uzmanların Marmara'da 7,3 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten Özhaseki, "Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun yapması gereken olayı görüp tavır alıp konutlarını güçlendirmek. Bundan başka yolumuz yok." dedi.

İstanbul’da 6 milyon civarı konut, 1.5 milyon civarı işyeri olduğunu aktaran Özhaseki, "En riskli olan sayısı 600 bin. Bunlar acilen yıkılması gereken denilen yerlerde. Özellikle kentsel dönüşüm yasasında önünü kesen ne kadar madde varsa değiştirdik." şeklinde konuştu.

"Yarısı Bizden Kampanyası"

"Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin konuşan Özhaseki, "1.5 milyon destek paketi açıkladık. 750 bin lirasını hibe ettik. 100 bin lira tahliye desteği veriyoruz. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak." diye konuştu.

Destek için 1 milyon 230 bin kişinin başvurduğunu aktaran Bakan Özhaseki, "71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. Üç yıllık bir kampanya. İstanbul’a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk." dedi.

"Birkaç yıla bunları bitiririz biz."

Bakan Özhaseki, depremde 12 yerde rezerv alan belirlediklerini bu alanlarda 450-500 bin konut olacağını belirtti ve "Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz." şeklinde konuştu.

Özhaseki, rezerv alanlarının orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri ve askeriyenin boşaltmış olduğu alanlar olduğunu da belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan İsrail'e misilleme 4 kişi idam edildi
İran'dan İsrail'e misilleme 4 kişi idam edildi
Elazığ sise teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Elazığ sise teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Bolat: 2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu madde yakaladık
Bakan Bolat: 2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu madde yakaladık
AK Parti'nin son İstanbul anketini açıkladı! Mehmet Metiner 'Hepimizden sır gibi saklanıyor' diye sitem etti
AK Parti'nin son İstanbul anketini açıkladı! Mehmet Metiner 'Hepimizden sır gibi saklanıyor' diye sitem etti
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar
Şanlıurfa’da tedavileri tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya bırakıldı
Şanlıurfa’da tedavileri tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya bırakıldı
Doğal gazda ocak ayı tarifesi belli oldu! Zam var mı?
Doğal gazda ocak ayı tarifesi belli oldu! Zam var mı?
Samsun'dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat
Samsun'dan 11 ayda 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat
X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara saldırdığı görüntünün kaldırılmasını istemiş
X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara saldırdığı görüntünün kaldırılmasını istemiş
Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!
Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!
Çalışanların yemek ücretlerine ne kadar zam gelecek?
Çalışanların yemek ücretlerine ne kadar zam gelecek?