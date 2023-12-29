Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: İstanbul'daki rezerv alanları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rezerv alan tartışmalarına da değinen Özhaseki, 12 yerde rezerv alan belirlediklerini söyledi ve "Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız" diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından vatandaşları tedirgin eden olası Marmara depremi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

CNN Türk’te katıldığı programda kentsel dönüşüm planına ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 12 yerde rezerv alanı belirlediklerini söyledi.

"680 bin konut ağır hasarlı"

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla iki büyük depremle karşılaşıldığın hatırlatan Bakan Özhaseki, "680 bin konutun ağır hasarlı, 170 bin işyerinin yıkıldığını gördük. Asıl amacımız depremzedeleri evlerine yerleştirmek. Deprem konutlarını hızla bitireceğiz. Köy evlerinin tamamını çelikten yapıyoruz artık. Firmalar üç aydan sekiz aya kadar teslim ediyorlar." diye konuştu.

"Bundan başka yolumuz yok."

Uzmanların Marmara'da 7,3 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten Özhaseki, "Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun yapması gereken olayı görüp tavır alıp konutlarını güçlendirmek. Bundan başka yolumuz yok." dedi.

İstanbul’da 6 milyon civarı konut, 1.5 milyon civarı işyeri olduğunu aktaran Özhaseki, "En riskli olan sayısı 600 bin. Bunlar acilen yıkılması gereken denilen yerlerde. Özellikle kentsel dönüşüm yasasında önünü kesen ne kadar madde varsa değiştirdik." şeklinde konuştu.

"Yarısı Bizden Kampanyası"

"Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin konuşan Özhaseki, "1.5 milyon destek paketi açıkladık. 750 bin lirasını hibe ettik. 100 bin lira tahliye desteği veriyoruz. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak." diye konuştu.

Destek için 1 milyon 230 bin kişinin başvurduğunu aktaran Bakan Özhaseki, "71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. Üç yıllık bir kampanya. İstanbul’a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk." dedi.

"Birkaç yıla bunları bitiririz biz."

Bakan Özhaseki, depremde 12 yerde rezerv alan belirlediklerini bu alanlarda 450-500 bin konut olacağını belirtti ve "Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz." şeklinde konuştu.

Özhaseki, rezerv alanlarının orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri ve askeriyenin boşaltmış olduğu alanlar olduğunu da belirtti.