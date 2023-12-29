"Gram altın şampiyon oldu" diyerek 2024 yılı bomba tahminini açıkladı! Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Altının gram fiyatındaki yükseliş şaşırtmaya devam ediyor. Yılın son işlem gününde gram altın 1970 liradan alıcı buluyor. Yatırımcısı 2024 yılında yükselişin devam etmeyeceğini merak ediyor.

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Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 74 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi.

29 Aralık altın fiyatları Gram altın:1970,00 Çeyrek altın: 3.269,00 Yarım altın: 6.510,00 Cumhuriyet altını: 13.079,00

Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in 2024 yılı tahminleri

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'in bugün tv100'de kaleme aldığı yazısı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yazının ilgili bölümü şöyle:

2024 yılı için rakamsal tahminlerim:

- 2024 yıl sonu TCMB haftalık repo yüzde 40

- 2024 yılı enflasyon yüzde 45

- Dolar/TL kuru 45,00 lira

- Gram altın 3 bin lira

Neye dikkat etmeli?

- Döviz ve altın borçlanmamalı

- Mümkün olduğunca az harcama, çok tasarruf

- Kulaktan dolma bilgilerle yatırırım yapmamalı

- Barınma ihtiyacı giderilmeli

- Sabit geliri artırmalı

- Birikimler çeşitlendirilmeli, sepet uygulaması tercih edilmeli, tek birikim tercih edilmemeli

- Az insan, bol nakit

- Kişiye değil, işe odaklanmalı

2023’te Türkiye’de enflasyona karşı yatırımcıyı en çok koruyan yine gram altın oldu. Bin 115 lira seviyesinden 2023’e başlayan gram altın, bu hafta 2 bin 38 liraya yükseldi. 2.070-2.150 ve 2 bin 250 lira seviyeleri yine bizi bekliyor. Yüzde 80’den fazla getiri sağlayan gram altın şampiyon oldu.