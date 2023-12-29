Sinop’ta avlanan hamsi azalınca fiyatlar yükselmeye başladı

Sinop’ta geçen günlerde balık tezgahlarında bolca bulunan hamsinin kilosu 20 liraya kadar düşmüştü. Karadeniz'de etkili olan fırtınaların ardından hamsi uzak bölgelere kaçtı. Normalde ocak ayının ortalarında azalması beklenen hamsi, bu sene daha erken azalmaya başladı. Tezgahlarda hamsi yeniden 70 liraya yükseldi.

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Balık satıcısı İsmail Değer, yaptığı açıklamada hamsinin artık azalmaya başladığına dikkat çekti. Değer, “Sezon başından bu yana hiç palamut olmadı. Sadece hamsi oldu. Artık hamsinin son zamanları geldi. Tezgahlara baktığımız zaman canlı hamsi kalmadı. 850-900 lira kasası bu fiyata aldığınız bir kasayı 50-60 liraya satamazsınız. Bugün şoklu hamsiler piyasaya sürülmeye başlandı. Onlar da ucuz değil, onların da kasası 700 lira. Bugün itibariyle hamsinin ucuz olacağını zannetmiyorum, olma şansı da yok zaten. Çünkü kalmadı, daha önce şoklayan fabrikalar piyasaya sürecekler, yine 50’den aşağı düşme şansı yok hamsinin. Artık hamsi yavaş yavaş çekiliyor. Marmara’da olabilir ama bizim Karadeniz’de şu an yavaş yavaş çekiliyor. Çünkü artık çekilme zamanı da geldi. Yılbaşından sonra ocak ayının 15'i gibi tamamen çekilir” dedi.