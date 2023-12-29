BIST 7.435
DOLAR 29,56
EURO 32,70
ALTIN 1.961,99
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 482,6 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 263,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 44,9 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 263,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku bu dönemde 5 trilyon 27 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,2 oldu.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 6 trilyon 906 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam
Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam
Ünlü turizm merkezi Kartepe kayak merkezi yeni yıla karsız girecek
Ünlü turizm merkezi Kartepe kayak merkezi yeni yıla karsız girecek
"Gram altın şampiyon oldu" diyerek 2024 yılı bomba tahminini açıkladı! Altın rekor üstüne rekor kırıyor
"Gram altın şampiyon oldu" diyerek 2024 yılı bomba tahminini açıkladı! Altın rekor üstüne rekor kırıyor
İki metrekarelik dükkanda geçen yarım asır
İki metrekarelik dükkanda geçen yarım asır
Kombo virüs vakalarında izolasyon önlemleri şart
Kombo virüs vakalarında izolasyon önlemleri şart
Rusya Ukrayna topraklarına 110 füze fırlattı!
Rusya Ukrayna topraklarına 110 füze fırlattı!
Merkez Bankası 2024 yılı yol haritasını paylaştı KKM detayı
Merkez Bankası 2024 yılı yol haritasını paylaştı KKM detayı
Bakıcısı imzalattı! Vefat edince gerçek ortaya çıktı
Bakıcısı imzalattı! Vefat edince gerçek ortaya çıktı
Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: İstanbul'daki rezerv alanları belli oldu
Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: İstanbul'daki rezerv alanları belli oldu
İran'dan İsrail'e misilleme 4 kişi idam edildi
İran'dan İsrail'e misilleme 4 kişi idam edildi
Elazığ sise teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Elazığ sise teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi