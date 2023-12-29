İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ'da çalıştığı inşaatta bodrum kata düşen elektrik işçisi Birhancan Eroğlu ağır yaralandı.

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Olay, Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yapımı devam eden 6 katlı inşaatın elektrik tesisatı işinde çalışan Birhancan Eroğlu, inşaatın içerisinde birinci kattan bir anda dengesini kaybederek bodrum kata düştü.



Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan elektrik işçisi Birhancan Eroğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.