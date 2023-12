Atı ayaklarından zincirleyip ölüme terk ettiler

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ayağından zincirlenerek ölüme terk edilen atı, çevreden geçen bir vatandaş kurtardı.

Abone ol

Olay Karakoçan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, Karapınar köyü yakınlarında yolun alt tarafında ayağından zincirlenip hareket etmesi engellenen bir at gördü. Birkaç gün atın sahibinin gelmesini bekleyen vatandaş, kimsenin gelmeyeceğini anladığı anda çocuğundan atı çözmesini istedi. Atın bulunduğu yere giden baba ve oğlu, günlerdir aç ve susuz kalan hayvanın ayağındaki zincirleri çözdü. Ölüme terk edilen at, zincirlerin çözülmesinin ardından bölgeden uzaklaştı.