Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kritik derbide muhtemel 11'ler belli oldu
Galatasaray, Süper Kupa finalinde bu akşam Fenerbahçe ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta ligde karşı karşıya gelen iki takım mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Kritik Süper Kupa finali öncesinde derbide sahada olması planlanan muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Turkcell Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak final maçına iki takımda galibiyet için çıkacak ve kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da bu akşam Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış, Torreira-Kerem Demirbay, Zaha-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Djiku-Oosterwolde-Ferdi, İsmail-Fred, İrfan Can-Szymanski-Tadic, Dzeko
Maçı hangi hakem yönetecek?
Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.