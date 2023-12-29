Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kritik derbide muhtemel 11'ler belli oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak final maçına iki takımda galibiyet için çıkacak ve kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?