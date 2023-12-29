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'2.Sayfa' programı bitti! Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti

'2.Sayfa' programı bitti! Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti

Ekranların en çok izlenen magazin programlarından olan '2.Sayfa'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Müge Dağıstanlı Erdoğan ile program sunan Gülşen Yüksel Salt, ekranlara veda etti. '2.Sayfa'nın da bittiği açıklanırken, Müge Dağıstanlı'nın yeni programı ve sunucu partneri de belli oldu.

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2.Sayfa'dan şaşırtan bir karar geldi. 18 yıldır Müge Dağıstanlı Erdoğan ile 2. Sayfa'yı sunan Gülşen Yüksel Salt, hem ekranlara veda ettiğini, hem de '2.Sayfa'nın bittiğini açıkladı.

"Kardeşimi sizlere emanet ediyorum"

 Gülşen Yüksel, "2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. '2. Sayfa' ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın..." dedi.

Müge Dağıstanlı Erdoğan, 2024 yılında 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Müge Dağıstanlı'ya; deneyimli gazeteci, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

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