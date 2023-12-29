Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.Abone ol
Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.
Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kritik derbide muhtemel 11'ler belli oldu