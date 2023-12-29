Halatın kopmasıyla minibüsün altında kalan vinç operatörü hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde vinç operatörü, halatın kopmasıyla devrilen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, D-400 Karayolu Adana Mersin istikameti Yenice mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan 33 ALE 460 plakalı minibüsü vinçle çekiciye yüklemek isteyen operatör Aziz Kaya (41), halatın kopması sonucu devrilen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Aziz Kaya, yolda hayatını kaybetti.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.