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Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta alınacak.

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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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