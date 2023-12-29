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Kavgada bıçaklanan muhtar öldü, 5 kişi yaralandı!

Kavgada bıçaklanan muhtar öldü, 5 kişi yaralandı!

Tokat'ın Zile ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İlçe merkezi Yavuz Selim Meydanı'nda karşılaşan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ile aynı köyden olan ve aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Kabay ile 5 kişiyi Zile Devlet Hastanesine kaldırdı. Kabay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA muhabirine, olayla ilgili bölgede güvenlik önlemi aldıklarını belirterek, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı çok yönlü sürdürüyoruz." dedi.

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