BIST 7.466
DOLAR 29,56
EURO 32,75
ALTIN 1.965,45
HABER /  GÜNCEL

Stajer öğrenci inşaattan düştü

Stajer öğrenci inşaattan düştü

Tekirdağ Kapaklı’da inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci, dengesini kaybederek inşaattan düştü.

Abone ol

Olay, saat 10.45’te Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Eren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci B.E., çalıştığı esnada dengesi kaybetmesi sonucunda zemin katta bulunan inşaat boşluğundan bir kat aşağı düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından B.E., Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü!
Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü!
Siste gözden kaybolan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye havadan görüntülendi
Siste gözden kaybolan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye havadan görüntülendi
Tartıştığı gelinini öldürmüştü! Ankara'daki dehşette yeni gelişme
Tartıştığı gelinini öldürmüştü! Ankara'daki dehşette yeni gelişme
Bankacılık sektörünün aktifleri kasımda 22,5 trilyon lira oldu!
Bankacılık sektörünün aktifleri kasımda 22,5 trilyon lira oldu!
Asansör bakımında merdiven altı firmalara karşı uyarı
Asansör bakımında merdiven altı firmalara karşı uyarı
Kavgada bıçaklanan muhtar öldü, 5 kişi yaralandı!
Kavgada bıçaklanan muhtar öldü, 5 kişi yaralandı!
Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı
Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı
PKK'lı teröriste 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis!
PKK'lı teröriste 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis!
Suudi Arabistan'da dev keşif! Piyasa değeri 1.3 trilyon dolar
Suudi Arabistan'da dev keşif! Piyasa değeri 1.3 trilyon dolar
Bakanlık dış borç stoku verilerini açıkladı
Bakanlık dış borç stoku verilerini açıkladı
İyi Parti'de bir istifa daha! Hakkımı helal etmiyorum dedi duyurdu
İyi Parti'de bir istifa daha! Hakkımı helal etmiyorum dedi duyurdu
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi