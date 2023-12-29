Stajer öğrenci inşaattan düştü

Tekirdağ Kapaklı’da inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci, dengesini kaybederek inşaattan düştü.

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Olay, saat 10.45’te Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Eren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci B.E., çalıştığı esnada dengesi kaybetmesi sonucunda zemin katta bulunan inşaat boşluğundan bir kat aşağı düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından B.E., Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.