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Siste gözden kaybolan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye havadan görüntülendi

Siste gözden kaybolan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye havadan görüntülendi

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi yapıları da siste gözden kayboldu.

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Edirne'de öğle saatlerine yakın etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve tarihi yapılar ise siste gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sokaktaki vatandaşlar ve trafikteki sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Yayalar, yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Kadir Dağ adlı vatandaş, sabah saatlerinden itibaren sisin bastığını belirterek, sisler arasında kalan Selimiye Camii'ni fotoğraflayacağını söyledi.

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