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Yavru kediyi işkenceyle öldürdüğü anları sosyal medyada paylaştı! O cani, polis tarafından yakalandı

Yavru kediyi işkenceyle öldürdüğü anları sosyal medyada paylaştı! O cani, polis tarafından yakalandı

İSTANBUL Esenyurt'ta, yavru bir kediyi işkence çektirerek ölümüne neden olan ve o anları da sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Görüntülerde yer alan şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.G'yi (16) 28 Aralık'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli B.G, hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu" hükümlerince adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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