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Toriklerin tanesi 400 liradan satıldı!

Toriklerin tanesi 400 liradan satıldı!

Sinop'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu.

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Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığındaki düşüşle balık avcılığında artış yaşandığını söyledi.

Özellikle hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü vurgulayan Ünlü, "Hamsinin yanı sıra ağlarımıza torik balıkları da takılıyor. Avlanan iri torikler, tezgahlarımızdaki yerlerini aldı. Tanesi 400 liradan satışa sunuldu. Palamudun az olduğu sezonda torik balıklarının az da olsa ağlara takılması bizim adımıza memnuniyet verici. İnşallah devamı gelir." dedi.

Ünlü, hamsi avcılığının da çok verimli geçtiğini dile getirerek, bu durumun sezon sonuna kadar sürmesini temenni etti.

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