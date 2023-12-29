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Yoğun sis kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yoğun sis kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Tuncay Aktaş idaresindeki minibüs, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Tek taraflı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar Manisa'nın Soma ve Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenildi.

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