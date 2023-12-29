Özgür Özel'den 'Furkan Karabay' açıklaması: Utanç verici

CHP lideri Özgür Özel, gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına ve ifadede sorulan sorulara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özel, "Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Gazeteci Furkan Karabay, bir duruşma tutanağında yer alan iddiaları haber yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı. Karabay'a emniyette ve savcılıkta sadece yaptığı bir haber ve haberle ilgili sosyal medya paylaşımları soruldu.

Karabay, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus."