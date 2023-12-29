Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.Abone ol
MSB'den yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucu yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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