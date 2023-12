Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi kriz! Maça çıkmama kararı...

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı için izin verilmeyeceği iddia edildi. İstiklal Marşı okunmazsa Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı. TFF konuyla ilgili açıklama yaptı. İstiklal Marşı'nın maç öncesi okunacağı aktarıldı. Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor. Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep ediyor. İstiklal Marşı okunmazsa Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.

Kısa süre içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin katılacağı bir acil durum toplantısı planlandı.

Ali Koç: Pankarta izin vermediler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz" dedi.

TFF'den iddialarla ilgili açıklama

Maç öncesi sosyal medyada "İstiklal Marşı ve Türk bayrakları" ile ilgili çıkan iddialar sonrası TFF bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Hamit Altıntop: Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda. Şu anda konuyla ilgili toplantılar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İstiklal Marşı okunacak, pankartlar için görüşmeler sürüyor

Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak. Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

