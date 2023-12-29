BIST 7.466
DOLAR 29,55
EURO 32,66
ALTIN 1.960,86
HABER /  SPOR

Eski şampiyon kızı için kortlara geri dönüyor!

Eski şampiyon kızı için kortlara geri dönüyor!

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, kızına her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek amacıyla yeniden tenise dönecek.

Abone ol

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 turnuvası Uluslararası Brisbane'den yapılan açıklamada, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka'nın, 31 Aralık'ta başlayacak turnuvaya katılacağı belirtildi.

Turnuvanın düzenleneceği Avustralya'da "Lone Pine" adlı koala barınağını ziyaret eden 26 yaşındaki tenisçi, burada tenise yeniden dönüş gerekçelerini anlattı.

Temmuz ayında dünyaya gelen "Shai" adlı kız çocuğunun dönüş kararında çok etkili olduğunu vurgulayan Osaka, "Anne olmak, hayatımı çok değiştirdi. Birçok konuya bakış açımda farklılıklar var. Doğum yapmak, dünyada başıma gelen en zorlayıcı şey oldu. Beni fiziksel açıdan eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi. Shai'ye her şeyi başaracak kapasitede olduğunu göstermek istiyorum. Tenise dönmemin temel nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

2021 yılında katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını depresyonda olduğu gerekçesiyle yarıda bırakan Osaka, sonraki süreçte nadiren kortlara çıkmıştı. Katıldığı turnuvalarda eski formunu yakalayamayan Japon tenisçi, son olarak 2022 Eylül ayında maça çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO, 2023'te en az 300 kez Rus askeri uçaklarını önledi
NATO, 2023'te en az 300 kez Rus askeri uçaklarını önledi
Batman’da tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son 6 yılın en şiddetli Güneş patlaması! Hiroşima'ya atılan atom bombasının 40 katı
Son 6 yılın en şiddetli Güneş patlaması! Hiroşima'ya atılan atom bombasının 40 katı
Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi!
2024 Dakar Rallisi 5 Ocak'ta başlıyor!
2024 Dakar Rallisi 5 Ocak'ta başlıyor!
OPET, global ödülleri ile "dünyanın en iyileri" arasında
OPET, global ödülleri ile "dünyanın en iyileri" arasında
Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu
Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu
Moody's takvimi açıklandı: Türkiye ilk sırada
Moody's takvimi açıklandı: Türkiye ilk sırada
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit ailesine ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit ailesine ziyaret
İstanbul Havalimanı’na uçuş yapan 100’üncü havayolu Air China oldu
İstanbul Havalimanı’na uçuş yapan 100’üncü havayolu Air China oldu
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi kriz! Maça çıkmama kararı...
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi kriz! Maça çıkmama kararı...
ASELSAN'dan 65,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi!
ASELSAN'dan 65,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi!