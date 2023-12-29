Kütahya’da alkollü içki satışı yapılan toplu tüketim yerlerinde denetim

Kütahya’da İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından alkollü içki satışı yapılan ve alkollü içki servisi gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerinin denetimine hız verildiği bildirildi.

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Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yılbaşlarında gerek açık içki servisi gerçekleştiren toplu tüketim noktaları gerekse ikametlerde gerçekleştirilen "Yılbaşı kutlamaları" dolayısıyla, ülkemiz genelinde alkollü içki satışı ve tüketiminde artış yaşanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu artış, halk sağlığı açısından olumsuz etkiler oluşturmakta, kamuoyunda "Kaçak içki" olarak bilinen bandrolsüz ürün satışı nedeniyle ölüm vakalarıyla dahi karşılaşılabilmektedir. İlimizde söz konusu vakaların önüne geçebilmek, halk sağlığını korumak adına İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerimiz, alkollü içki satışı yapan ve alkollü içki servisi gerçekleştiren toplu tüketim yerlerinin denetimine hız vermiştir. Rutin yapılan kontrollerin yanında Emniyet güçleri ile birlikte de denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetimlere yılbaşı akşamı da dahil olmak üzere hız kesmeden devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla alkollü içeceklere artan talebin halk sağlığını tehlikeye atan kaçak içki üretimi gerçekleştiren fırsatçıları da harekete geçirdiğini belirterek, bu konuda denetimlere aralıksız devam edileceğini, vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara karşı devletin tüm kurumları ile birlikte gereken önlemleri alacağını ifade etti. Vatandaşların kendi sağlıklarını korumak adına dikkatli olmaları, bandrolsüz alkollü içeceklerden uzak durmalarını ve bu durumu yetkililere bildirmeleri gerektiğini söyleyen Müdür Yeniay, mutlu ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu.