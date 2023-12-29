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Hyundai Tayland'da yeni IONIQ laboratuvarının açılışını yaptı

Hyundai Tayland'da yeni IONIQ laboratuvarının açılışını yaptı

Hyundai Motor Company, Tayland Bangkok'taki True Digital Park'ta geleceğin mobilitesini sergilemek ve gelişime liderlik etmek adına yeni bir tesis açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, IONIQ Lab adı verilen tesisin açılışıyla birlikte Tayland'daki elektrikli araç (EV) devrimine öncülük edilirken özellikle IONIQ modelleriyle de sürdürülebilir inovasyona ağırlık verilecek.

IONIQ Lab, inovasyon ve sürdürülebilirlik için bir merkez görevi görecek. Bu iki unsuru tek bir yerde birleştirmek, Hyundai’nin mobilitenin geleceğine olan bağlılığını da gösteriyor.

IONIQ Lab, yaratıcılığı geliştirirken Hyundai'nin elektrifikasyondaki uzmanlığını da vurguluyor. Ziyaretçilere açık olan IONIQ Lab, elektrikli mobilitenin geleceğini gözler önüne seriyor.

Laboratuvar, hareket özgürlüğünü, bağlantıyı, güvenliği ve çevre korumayı teşvik edecek. Tesis ayrıca, IONIQ'in sezgisel teknolojilerini ve ürünlerini keşfetmek için de ziyaretçilere ve potansiyel müşterilere dinamik bir alan sağlıyor.

IONIQ Lab, IONIQ 5'in tasarım konseptini ve yenilikçi özelliklerini bünyesinde barındıran bir tesis olarak öne çıkıyor. Hyundai'nin N markası da gelecekte daha fazla performanslı elektrikli modellere yer verecek ve üst düzey sürüş performansını en son teknolojiyle birleştirerek mobilitede standartları yeniden belirleyecek.

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