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Eskişehirspor Çilimli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor Çilimli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Ligin 12'nci haftasında yarın deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaşacak Eskişehirspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta lider konumda yer alan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesislerindeki antrenmanı teknik direktör Levent Kartop ve teknik heyeti gözetiminde gerçekleştirdi. Sabah saatlerindeki idmanda futbolcular ısınma çalışmaları yaparken ardından pas çalıştı. İdman taktiksel çalışmayla sona erdi.

Eskişehirspor, ligin 12'nci haftasında yarın saat 14.00'te Çilimli Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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