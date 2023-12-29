BIST 7.466
DOLAR 29,55
EURO 32,66
ALTIN 1.960,86
HABER /  SPOR

Borussia Dortmund'tan, Nuri Şahin açıklaması!

Borussia Dortmund'tan, Nuri Şahin açıklaması!

Alman ekibi Borussia Dortmund, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin'in, Teknik Direktör Edin Terzic’in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacağını açıkladı.

Abone ol

Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Edin Terzic’in yardımcı antrenörü Armin Reutershahn’ın kendi isteği ile görevinden ayrıldı. Reutershahn’ın görevi bırakmasının ardından Dortmund temsilcisi, Antalyaspor’da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin’in Terzic’in yardımcı antrenörü olarak göreve getirildiğini resmi internet sitesinden açıkladı.

Terzic’in ekibinde Nuri Şahin’in yanı sıra Sven Bender'in de görev alacağı ifade edildi. Borussia Dortmund'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund 2024 yılı öncesi teknik kadrosunda değişiklik yaptı. Nuri Şahin ve Sven Bender, Teknik Direktör Edin Terzic’in yardımcı antrenörleri olarak görev yapacak" denildi.

Nuri Şahin, 2021-2022 sezonundan bu yana Antalyaspor’un başında görev alıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid'de Carlo Ancelotti gelişmesi!
Real Madrid'de Carlo Ancelotti gelişmesi!
Kütahya’da alkollü içki satışı yapılan toplu tüketim yerlerinde denetim
Kütahya’da alkollü içki satışı yapılan toplu tüketim yerlerinde denetim
Hyundai Tayland'da yeni IONIQ laboratuvarının açılışını yaptı
Hyundai Tayland'da yeni IONIQ laboratuvarının açılışını yaptı
Eski şampiyon kızı için kortlara geri dönüyor!
Eski şampiyon kızı için kortlara geri dönüyor!
NATO, 2023'te en az 300 kez Rus askeri uçaklarını önledi
NATO, 2023'te en az 300 kez Rus askeri uçaklarını önledi
Batman’da tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son 6 yılın en şiddetli Güneş patlaması! Hiroşima'ya atılan atom bombasının 40 katı
Son 6 yılın en şiddetli Güneş patlaması! Hiroşima'ya atılan atom bombasının 40 katı
Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi!
2024 Dakar Rallisi 5 Ocak'ta başlıyor!
2024 Dakar Rallisi 5 Ocak'ta başlıyor!
OPET, global ödülleri ile "dünyanın en iyileri" arasında
OPET, global ödülleri ile "dünyanın en iyileri" arasında
Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu
Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu
Moody's takvimi açıklandı: Türkiye ilk sırada
Moody's takvimi açıklandı: Türkiye ilk sırada