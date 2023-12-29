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16 milyonluk otomobil basit bir kazada yolda kaldı

16 milyonluk otomobil basit bir kazada yolda kaldı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık değeri 16 milyon olan ve Trabzonlu iş insanı Temel Soyyiğit’inde içinde olduğu Mercedes otomobil, başka bir otomobil ile basit bir şekilde çarpışması sonucu yolda kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise Mercedes’in son model araçlarından birinin yolda kalmasına hayret etti.

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Edinilen bilgiye göre, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık değeri 16 milyon lira olan ve iş insanı Temel Soyyiğit’inde içinde olduğu Mercedes otomobil, başka bir otomobil ile hafif bir şekilde çarpışması sonucu kendini otomatik şekilde kilitleyerek yolun ortasında yaklaşık 4 saat kaldı. Motor beyninde arızalandığı iddia edilen Mercedes, Kapıkule girişi mevkiinde yaşanan kaza sebebiyle araçların dönüşlerinde ve geçişlerinde de aksamalara neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışının hızlandırma için önlem alarak, sürücülere yardımcı oldu. Daha sonra olay yerine çağrılan vinç ve kurtarıcı ile arızalanan otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Trafikteki sürücüler ise otomobilin kaldırılması ile rahat bir nefes aldı.
Tır sürücüsü olan vatandaşlardan Nurettin Hüzmeli, böyle son model bir otomobilin yolun ortasında kalmasının kendisini de hayrette düşürdüğünü ve fabrikada üretim hatası olabileceğini belirtti.

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