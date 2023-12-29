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NATO, 2023'te en az 300 kez Rus askeri uçaklarını önledi

NATO, 2023'te en az 300 kez Rus askeri uçaklarını önledi

Avrupa'da, bu yıl, NATO müttefiklerinin hava sahasına yaklaşan Rusya'ya ait askeri uçaklarına yönelik en az 300 kez önleme yapıldı.

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO ve Rus uçaklarının hava karşılaşmalarının çoğu "güvenli ve profesyonelce" gerçekleşirken, Rus askeri uçaklarının NATO hava sahasını ihlalleri ise "nadiren ve kısa süreli" yaşandı.

Avrupa'daki NATO Hava Kuvvetleri, 2023'te müttefiklerin hava sahasına yaklaşan Rus askeri uçaklarını önlemek için en az 300 kez harekete geçerken, bu önlemelerin çoğu ise Baltık Denizi üzerinde meydana geldi.

NATO Sözcü Vekili Dylan White, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da "son on yılların en tehlikeli güvenlik durumunu" yarattığını belirterek, "NATO savaş uçakları, müttefiklerimizin hava sahası yakınlarında şüpheli ya da habersiz uçuşlar olması durumunda harekete geçmeye hazır olarak günün her saati görev başındadır. Hava devriyesi, NATO'nun müttefiklerinin güvenliğini sağlamasının önemli bir yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO'nun doğu kanadının hava savunmasını savaş uçaklarının artırılması, gözetleme uçuşları ve karada konuşlu hava savunma sistemleri dahil olmak üzere önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

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