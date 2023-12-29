CHP'den Ekrem İmamoğlu'na 'kıt beyinli' diyen Oktay Saral'a ağır cevap! 'Meczup, lağım ağızlı...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, TOKİ Başkanı'nı canlı yayına bağlatmayan Ekrem İmamoğlu'na "Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası, müptezel!" diye yüklenmişti. CHP ordu Milletvekili Seyit Torun, Oktay Saral'ın o paylaşımını alıntılayarak, "terbiyesiz, meçzup, lağım ağızlı" diye saydırdı.

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İB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV canlı yayınında TOKİ Başkanı'nı hedef alıp, canlı yayına bağlanmak istemesine "benim muhatabım değil" diyerek karşı çıkınca yeni bir kavganın fitili ateşlendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sen, TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"Terbiyesiz, meczup, lağım ağızlı..."

Oktay Saral'a CHP kanadından çok daha ağır bir cevap geldi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Oktay Saray'ın o paylaşımını alıntılayarak, Saral'a "terbiyesiz, meczup, lağım ağızlı" diye yüklendi. İşte Torun'un o paylaşımı:

CHP'den aynı ağırlıkta cevap geldi

"Haddini bilmez, terbiyesiz, Cumhurbaşkanına yaltaklanmak için nereye saldıracağını şaşırmış meczup! Bu ülkenin seçilmişlerine hakaret eden lağım ağızlı! Toplumu kutuplaştıran, küfürü, şiddeti öven iktidarın dilidir bu. Sana da seni o makamlara getirenlere de yazıklar olsun!"

Cumhurbaşkanı size ne danışıyor?

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, Oktay Saral'a "Cumhurbaşkanı size en son hangi konularda, ne danıştı ve ne zaman? Bir iki örnek verebilir misiniz?" diye sordu. Saral, "Devlet meseleleri seni hiç alakadar etmez ‘balık’." diye cevap verdi.