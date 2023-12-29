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TSK'yı suçlayıcı konuşan DEM Parti yöneticilerine müdahale: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TSK'yı suçlayıcı konuşan DEM Parti yöneticilerine müdahale: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı'nda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını öne süren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerine polis müdahale etti. 10 kişi gözaltına alındı.

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DEM Parti Ceylanpınar ilçe binası önünde yapılan basın açıklamasına DEM Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Hüzni Kılıç, yöneticiler ve partililer katıldı. Grup adına konuşan bir partili, Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını öne sürdü.

Açıklamada, TSK'yı küçük düşürücü ve suçlu gösterecek beyanlarda bulunan partilinin uyarılmasına rağmen açıklamayı sürdüren gruba polis ekipleri müdahale etti.

DEM Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Hüzni Kılıç ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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