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Yağlı boya sanatı ile atıl ürünleri ofis ve ev ürünlerine dönüştürüyor

Yağlı boya sanatı ile atıl ürünleri ofis ve ev ürünlerine dönüştürüyor

Sinop’ta yağlı boya sanatından esinlenerek kurduğu atölyesinde atıl haldeki ürünleri ev ve ofis ürünlerine dönüştüren Melda Sarabil Öcal ürünlere yeni bir görünüm kazandırıyor.

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Sinop’ta yaşayan 48 yaşındaki Melda Sarabil Öcal polyester, ahşap, heykeltıraş gibi ürünleri yağlı boya sanatını ile yeni bir görünüm kazandırıyor. Başta sadece yağlı boya yapan akabinde sanatını geliştiren Melda Sarabil Öcal, atıl vaziyette ürünleri güzelleştirdiğini ve insanların evlerini süslediğini söyledi.

"Evlerin dekorasyonlarını düzeltip onları güzelleştirerek insanları mutlu ediyorum"
Yaptığı her işin kaliteli olduğuna dikkat eden Öcal, "Bu atölyede polyesterleri, ahşapları boyayarak yeni bir görünüm vermeye çalışıyorum. İnsanların evine güzel ürünlerimi koyup mutlu etmek istiyorum. Hiçbir şeyin kalitesiz olmamasını ve düzgün olması için uğraşıyorum. İnsanların evlerinde onları gördüklerinde mutlu olmaları benim hoşuma gidiyor. Evlerin dekorasyonlarını düzeltip onları güzelleştirerek insanları mutlu ediyorum" dedi.

"Bu işten zevk alıyorum"
Yağlı boya merakının zamanla değişime uğradığını ifade Öcal, "Bu benim merakım olarak başladı. İlk önce yağlı boya resimler ile başladım. Sonra bu ahşaplar ve boyalar çıktı ve ben bunu geliştirerek herkesin evini düzeltmeye başladım. Mutfak dolaplarını ve vitrinleri de boyuyorum. İnsanlar şu anda ekonomik durumdan dolayı birçok şeylerini yaptıramıyorlar. En azından bu şekilde evlerini yenilemiş oluyorlar ve hoşlarına gidiyor. Ben de bu işten zevk alıyorum. O insanları da mutlu etmek benim hoşuma gidiyor" diye konuştu.

"Eskiyi yeniye döndürüyorum"
Eskiyi yeniye döndürmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Öcal, “Kendimce tablolar yaptım. Hoşuma gidiyordu bunu yapmak. Fakat o yapmakla bitmiyor. Onunla bir şekilde evinizin duvarlarını süslüyorsunuz, arkadaşlarınıza veriyorsunuz. Bunun satışını yapmıyordum çünkü. Bununla tamamen insanları mutlu etmiş oluyorum. Hem ortaya bir şeyler çıkarmış oluyorum, hem de yenilemiş oluyor eskiyi yeniye döndürmüş oluyorum. Güzel bir şeyler ortaya çıkartmış olmaktan da çok mutluyum. Bu mesleği çok seviyorum, bunu ellerim titreyene kadar yaparım diye düşünüyorum. Çünkü çok severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

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