2023 yılının alışveriş trendleri belli oldu

Hepsiburada, 2023 yılında platformu üzerinden verilen siparişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı.

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Hepsiburada, 2023 yılında platformu üzerinden verilen siparişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre 2023 yılında, en çok temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

E-ticaret alışverişlerinin en fazla gerçekleştiği İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından 2023 yılında alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. En yoğun alışveriş Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşirken, tüketiciler alışverişlerini özellikle akşam saatlerinde, 21:00 ile 22:00 arasında yapmayı tercih etti ve indirim dönemi olan Kasım ayı ve okula dönüş dönemini kampanyalarını içeren Eylül ve Ekim aylarında e-ticarete en yoğun ilgiyi gösterdi.

Teknoloji ürünlerinde tercihler belli oldu

Kullanıcıların 2023 yılında en çok satın aldığı cep telefonu markaları arasında Apple, Samsung ve Xiaomi ön plana çıktı. Taşınabilir bilgisayarlar ise cep telefonlarının ardından en çok tercih edilen teknolojik ürünler arasında yer aldı. Müşteriler taşınabilir bilgisayar markaları arasından en çok Lenovo, Asus, Huawei ve HP markalarına ilgi gösterdi. Cep telefonu aksesuarlarında ise 2023 yılında bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı.

2023 yılının en sevilen moda ürünleri

2023 yılında giyim kategorisinde müşteriler, tişört, kazak, pantolon, gömlek ve sweatshirtleri daha çok tercih etti. Ayakkabı ve çanta kategorisinde müşteriler botlara yoğun ilgi gösterdi. Ayakkabıların yanı sıra çocuk ayakkabıları ve terlikler en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Kol saatleri müşteriler tarafından ilgi görürken, güneş gözlüklerinde birçok marka ön plana çıktı.

Ev dekorasyonu ve ev eşyaları alışveriş trendleri

Bu yıl evlere en çok satın alınan ürünler arasında bardak ve fincanlar yer aldı. Ev tekstili ve dekorasyon kategorisinde yastık, battaniye ve nevresim takımları öne çıktı. Mum ve ev kokularının yanı sıra havlular da öne çıkan ürünler oldu. Dekorasyon kategorisinde dolap, ofis koltuğu ve bilgisayar masaları da 2023 yılında alışverişlerde tercih edilen ürünler oldu.

Kişisel bakım ve kozmetikte öne çıkanlar

Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri kategorisinde de müşterilerin favori ürünleri belirlendi. Dünyaca ünlü markaların şampuanları tercih edilirken, yüz bakımı kategorisinde cilt bakım serumları öne çıktı. Güneş koruma ürünleri ise en çok tercih edilenlerden oldu. Vücut bakımı kategorisinde yüz maskeleri satın alınırken, kozmetik ürünler arasında rujlar öne çıktı. Elektrikli diş fırçaları da müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü.

Küçük ev aletleri ve beyaz eşya favorileri

Küçük ev aletlerinde fritözler en çok alınan ürünlerden olurken, bu sene kahve makineleri, buharlı ütüler, saç ve sakal düzeltme makineleri de ön plana çıktı. Türk kahvesi makinelerine de ilgi artarken, tercih edilirken, smoothie hazırlamak isteyenlerin tercihi ise blender oldu. Etkili temizlik performanslarıyla dikkat çeken robot süpürgeleri çok satanlar arasında yer alırken, mikrodalga fırınlar da ön plana çıktı.

Beyaz eşyalar arasında en çok bulaşık ve çamaşır makineleri satın alındı. Bu sene evlere en çok satın alınan bir diğer ürün de kurutma makineleri oldu. Bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları sebebiyle en çok satın alınan ürünler arasında klima ve vantilatörler de yer aldı.

Temel tüketimde en çok ıslak mendil satıldı

Müşteriler yılın ilk altı ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgiyi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterdi. Temizlik malzemelerinde ise sıvı deterjan, yumuşatıcı ve bulaşık deterjanları tüketiciler tarafından tercih edildi. Market kategorisinde ise bisküvi ve kekler öne çıkarken, çikolata ve gofretler kullanıcılar tarafından en çok tüketilen ürünler arasında yer aldı.

Gıda ve içecek kategorisinde 2023 yılında müşterilerin en çok tercih ettiği ürün grubu ise kahveler oldu. Kahve kategorisini gazlı ve gazsız içecekler, helvalar, çikolata ezmeleri ve kuruyemişler takip etti.