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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucunda O.A., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 52,94 gram metamfetamin maddesi, 11,15 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen operasyonda O.A., isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.; Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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