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Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

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Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Altıeylül ve Edremit'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak hakimliğe çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

Diğer zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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