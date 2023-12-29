Burdur’da yöresel halk müziğinin yeni nesillere aktarılması için kurs açıldı

Burdur’da yöresel halk müziği ve çalgılarının unutulmaması ve yeni nesillere aktarılabilmesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında kurs açıldı

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından proje çerçevesinde yerli ve milli çalgılar olan kabak kemane, sipsi ve cura kursları açıldı. Aynı zamanda iş adamlarının desteği ile 24’er adet bu enstrümanların kursa hibesini sağlandı. Bu çalışma sayesinde Teke yöresine has olan bu çalgıların unutulmaması ve yine Burdurlu olan çocuklar tarafından öğrenilmesi hedefleniyor.

Burdurlu Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü Halk Müziğini öğrenmek isteyen çocukları ve gençleri desteklemek amacıyla bu kursları ziyaret etti. Halk müziğini öğrenmek için kurslara katılan çocuklardan bu kültürün peşini bırakmamalarını isteyen Ezgü, kendi tecrübelerini de aktardığı gençlerden bu kültürü yaşatacakları konusunda söz aldı.

“Küçük çocukların halk müziği konusunda desteklenmesi gerekiyor”

Özellikle küçük çocukların desteklenmesi gerektiğini belirten Sümer Ezgü; “Belediyemiz, Valiliğimiz, Kültür Müdürlüğümüz, Halk Eğitim merkezimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından desteklenmesi okullarda bu çocukların geleneksel enstrümanları öğrenmeleri için okullarımızdan özel çalışmalar yapılması gerekir. Oralarda bu enstrümanları tanıtmak amacıyla dinletiler yapılması gerekir. Az önce çocuklara sordum ‘bir şey istiyor musunuz?’ diye ‘destek istiyoruz’ dediler. Kimlerden destek istiyorsunuz dedim ‘büyüklerimizden’ dediler yani bu salonlara gelsinler belki bu çocuklar değerli müzisyenler olacaklar. Onların yanında bulunsunlar, o zaman büyük güç verecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.