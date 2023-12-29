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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları açıkladı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde bazı yolların kapatılacağı belirtildi.

31 Aralık'ta yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak kent genelinde özellikle kalabalığın yoğun olacağı öngörülen yerlerde birtakım takım tedbirler alınacağı kaydedildi.

Söz konusu etkinliklerle ilgili ihtiyaç olması halinde 31 Aralık Pazar günü saat 19.00'dan itibaren, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin; Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü kapalı olacak.

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