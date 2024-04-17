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İstanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı

İstanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı

Dünyanın önde gelen mücevher fuarları arasında yer alan İstanbul Jewelry Show (IJS), kapılarını 55. kez ziyaretçilerine açtı.

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Informa Markets tarafından 1500'den fazla firma ve markanın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, mücevher koleksiyonlarını, trend tasarımlarını ve sektöre ilham olacak yenilikleri bir araya getiriyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türk mücevher sektörünün; kendisini sürekli yenileyen, her geçen gün daha katma değerli ürünler üreten ve dünyanın her köşesinden alıcılara ürün tedarik eden bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

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