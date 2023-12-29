BIST 7.449
DOLAR 29,57
EURO 32,74
ALTIN 1.960,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!

Siirt'te inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Barış Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan İdris Geçgel (54), binanın dış sıvasını yaptığı sırada çıktığı iskelenin elektrik direğine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak 2. kattan sert zemine düşerek ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geçgel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Geçgel, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın son işlem gününde altının kilogram fiyatı geriledi
Yılın son işlem gününde altının kilogram fiyatı geriledi
Motokurye Zeynep'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı!
Motokurye Zeynep'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı!
Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Burdur’da yöresel halk müziğinin yeni nesillere aktarılması için kurs açıldı
Burdur’da yöresel halk müziğinin yeni nesillere aktarılması için kurs açıldı
NAFAD yüzlerce gence afet farkındalık eğitimi veriyor
NAFAD yüzlerce gence afet farkındalık eğitimi veriyor
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Sakarya'nın süsü palmiyeler kışa hazır
Sakarya'nın süsü palmiyeler kışa hazır
iOS cihazı kullananlar dikkat! En yetkili isim uyardı alınabilecek önlemleri bir bir sıraladı
iOS cihazı kullananlar dikkat! En yetkili isim uyardı alınabilecek önlemleri bir bir sıraladı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Yağlı boya sanatı ile atıl ürünleri ofis ve ev ürünlerine dönüştürüyor
Yağlı boya sanatı ile atıl ürünleri ofis ve ev ürünlerine dönüştürüyor
2023 yılının alışveriş trendleri belli oldu
2023 yılının alışveriş trendleri belli oldu
Nevşehir'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
Nevşehir'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu